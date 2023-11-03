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Путин заявил, что Россия должна была защитить Крым и Донбасс

03 ноября 2023, 16:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы государства, Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.

Ранее российский лидер сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.


Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#путин
#рф
#крым
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Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
03 ноября 2023, 16:44

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.
«У нас не было другого выбора, на нас уже напали», - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.

Напомним, 24 февраля 2022 года глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ​1,5 года спустя, России уже удалось вернуть себе Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также освободить от нацистского гнёта киевского режима всех живущих там граждан.

В настоящий момент российские войска продолжают успешно продвигаться вперед и занимать все более выгодные позиции на полях специальной военной операции.

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#владимир путин
#россия
#сво
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Путин назвал противника России на Украине специалистом по художественному свисту
03 ноября 2023, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наш противник в украинском конфликте большой специалист по художественному свисту. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее глава российского государства заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией. Путин отметил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Российский лидер также  сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#сша
#россия
#крым
#встреча
#путин
#рф
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Украина молит Европу не бросать ее «на произвол судьбы»
Politico: Украинские политики призывают Европу не бросать их на произвол судьбы
03 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/JARAMA

Украинские чиновники просят своих европейских коллег не бросать Киев и продолжать его поддерживать, об этом пишет Politico.
«Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

Напомним, ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Италии Джордже Мелони, представившись высокопоставленным африканским политиком. В разговоре с блогерами Малони призналась, что Вооруженные силы Украины не добились совершенно никаких успехов за пять месяцев своего контрнаступления. 

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#италия
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#европа
#блогер
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Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет в мире
03 ноября 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам российского лидера, «ставка на все, даже на голос в Верховном и Конституционном суде».

Ранее Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Глава государства проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#путин
#рф
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США задумали смену элит на Украине, заявил Путин
Путин: США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией
03 ноября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#россия
#язык
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#владимир зеленский
#путин
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#сша
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Путин заявил, что Россия перестанет быть «бензоколонкой» для других стран
03 ноября 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой». С таким заявлением он выступил на встрече с членами Общественной палаты РФ, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что РФ должна быть во всех смыслах независимой и суверенной, а российская экономика должна быть самодостаточной, чтобы позлить государству «не только выживать, но и идти вперед». 

«Мы превращаемся из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сейчас оно составляет 43% в структуре экономике», — заявил Путин.
Встреча с членами Общественной палаты обновленного, восьмого состава, который сформировали  в июне этого года, проходит в Музее победы в Москве. Глава РФ отметил, что мероприятие состоялось накануне важного для страны праздника — Дня народного единства.

В ходе встречи российский лидер также заявил, что никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
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«Теперь уже по-другому поют»: Путин о желании Запада победить РФ на поле боя
03 ноября 2023, 15:34

Фото: kremlin.ru

Страны Запада намеревались победить Россию на поле боя, однако, сейчас их риторика координальным образом поменялась, об этом заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.
«В военном плане - вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Напомним, ранее американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию самой сильной в мире. Вооруженные силы РФ в рейтинге обошли Соединенные Штаты и Китай. Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.

В то же время, мировые СМИ все чаще говорят о тотальном провале Запада на полях специальной военной операции, тогда как успехи России остаются безоговорочными.

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#владимир путин
#россия
#сво
#военные
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Путин: у РФ изначально не было планов присоединять Крым
Путин: Россия присоединила Крым и Донбасс для их защиты
03 ноября 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у РФ и братской Украины складывались нормальные, современные отношения, то в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Путин добавил, что полуостров Крым, а также Донбасс были присоединены к РФ, чтобы защитить граждан, которые проживают на этих территориях от «нацистской мрази» на Украине.

Ранее глава российского государства сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#ценности
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Путин: Не было никакой Украины в составе Российской Империи
03 ноября 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России.
Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече с членами Общественной палаты. Свою национальную идентификацию украинцы, ранее низведенные до рабского состояния польской шляхтой, обрели по сути только при помощи России, поддержавшей Богдана Хмельницкого.

Забавные попытки киевского режима принизить роль России в мировой истории, называть нашу страну не Россией, а «Московией», вытравить из умов и сердец своих граждан все, что связано с русской культурой и русским языком, очень напоминают очередную попытку создать «глобус Украины».

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Достижения.рф