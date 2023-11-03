Путин заявил, что Россия должна была защитить Крым и Донбасс

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы государства, Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.
Ранее российский лидер сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.
Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым
Ранее российский лидер сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.
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Екатерина Коршунова