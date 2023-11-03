Путин заявил, что Россия перестанет быть «бензоколонкой» для других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у РФ и братской Украины складывались нормальные, современные отношения, то в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.