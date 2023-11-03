Путин заявил, что Россия перестанет быть «бензоколонкой» для других стран

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой». С таким заявлением он выступил на встрече с членами Общественной палаты РФ, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что РФ должна быть во всех смыслах независимой и суверенной, а российская экономика должна быть самодостаточной, чтобы позлить государству «не только выживать, но и идти вперед».
Встреча с членами Общественной палаты обновленного, восьмого состава, который сформировали в июне этого года, проходит в Музее победы в Москве. Глава РФ отметил, что мероприятие состоялось накануне важного для страны праздника — Дня народного единства.
В ходе встречи российский лидер также заявил, что никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины
Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех
«Мы превращаемся из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сейчас оно составляет 43% в структуре экономике», — заявил Путин.
В ходе встречи российский лидер также заявил, что никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины
Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
Алина Юрчак