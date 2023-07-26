Путин заявил, что Россия поддерживает стремления стран Африки к прогрессу

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Об этом российский лидер сообщил в приветствии на форуме Россия - Африка.
Он также отметил, что Россия намерена развивать дипломатические отношения с Африкой и активизировать торговлю.
По словам президента, сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. Он указал на стабильность в экономическом и социальном плане. Глава государства заверил, что Москва будет совместными с африканскими странами усилиями, добиваться кооперации, бороться с бедностью и обеспечивать безопасность продовольствия.
Путин также отметил стремление Африки к прогрессу.
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По словам президента, сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. Он указал на стабильность в экономическом и социальном плане. Глава государства заверил, что Москва будет совместными с африканскими странами усилиями, добиваться кооперации, бороться с бедностью и обеспечивать безопасность продовольствия.
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Анастасия Крестьянова