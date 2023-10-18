Путин заявил, что Россия в состоянии отражать атаки ВСУ ракетами ATACMS

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы сможем отражать эти атаки (американскими ракетами ATACMS – ред.) со стороны Украины. Они не в состоянии радикально изменить ситуацию» - заявил Путин.
По словам главы государства, США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.
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