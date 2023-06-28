Путин заявил, что санкции и русофобия вычеркнули Запад из туристических направлений для россиян

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Президент РФ Путин: Ограничениями и русофобией, власти государств сами вычеркнули себя из списка туристических направлений
Глава государства отметил, что в стране активно развивается внутренний туризм. Он добавил, что ограничениями и поощряемой некоторыми странами русофобией, власти государств сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, что сказывается негативно на их бюджете и репутации.
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