Путин заявил, что санкции обезопасят Россию от клопов

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Прибавление антироссийских санкций помогут обезопасить Россию от постельных клопов, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отвëрток и иголок. Но чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
При этом, ранее глава РФ заявлял, что Россия будет находиться под санкциями США и стран Европы ещё долго время. Все преобразования должны обеспечить достижение технологического суверенитета России. Путин напомнил, что в ответ на антироссийские санкции 2014 года правительство ограничило импорт многих сельскохозяйственных товаров, что впоследствии благоприятно повлияло на отечественный рынок.
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Евгения Парфентьева