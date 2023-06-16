Путин заявил, что скоро у ВСУ не останется военной техники

Фото: сайт Кремля
По его словам, Украина уже скоро перестанет использовать свою военную технику, так как ничего не останется.
«А у нас оборонная промышленность раскручивается. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции. А по наиболее востребованным образцам — в 10 раз», - заявил президент России.
Он подчеркнул, что в России огромный запас прочности.
Путин также рассказал, что потери у ВСУ большие: больше, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. При контрнаступлении 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин. Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы Украины не имеют успехов при контрнаступлении. По его словам, у ВСУ шансов нет. Ни на одном из участков Киев не достиг целей.