Путин заявил, что страны НАТО пытаются «выйти за географические рамки»

Фото: iStock/RomanBabakin
Страны НАТО намерены выйти за рамки деятельности Североатлантического альянса и расширить зону своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
Путин заявил, что Россия и Китай наблюдают за действиями стран НАТО, но занимаются укреплением обороноспособности, проводя совместные военные учения.
Читайте также:
Путин рассказал, как сотрудничество России и Китая влияет на мировую безопасность
Делегация КНР прибыла в Москву для переговоров военных ведомств двух стран
Китай стал бы хорошим посредником между Россией и Украиной
Анастасия Чинкова