Путин заявил, что у политики киевского режима нет будущего

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, по этой причине у такой политики не было и не будет будущего. Об этом глава российского государства в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на церемонии награждения, проходившей в Екатерининском зале Кремля, поблагодарил участников специальной военной операции за проявленный героизм. Путин отметил, что к наградам также представлены сотрудники Росгвардии и МВД, которые 24 июня принимали участие в пресечении мятежа.
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