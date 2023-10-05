Путин заявил, что у Росси есть понимание своей задачи

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осознает к чему стремится. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства отметил, что никто не будет создавать искусственные барьеры.
Ранее российский лидер заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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Екатерина Коршунова