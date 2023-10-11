Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов

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У российской атомной отрасли нет конкурентов за рубежом, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Атомная отрасль РФ не имеет конкурентов за рубежом, одновременно строит 22 энергоблока в других странах», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее российский лидер также отметил, что базовый приоритет РФ в ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) – это обеспечение национального рынка, будем увеличивать его емкости.
На сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций. Они расположены в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Чукотском автоновном округе и в порту города Певек.
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