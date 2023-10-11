Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ

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Украина до сих пор может использовать российских газ. Об этом в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Украина не справится без российского газа, который поступает на территорию государства во время транзитного прохода в Европу. На Украине он распределяется по местным газопроводам. И лишь затем передаётся Европе.
По словам Путина, Украина явно оставляет часть российского газа себе, поскольку без него им не выжить.
Ранее, в ходе того же заседания Путин поделился успехами программы «Социальной газификации» в России. Из запланированного одного миллиона домов, газифицированно уже 375 тысяч.
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Анастасия Чинкова