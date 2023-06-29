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Путин заявил, что в России нет пустых полок, хотя в некоторых странах на это надеялись
По его словам, некоторые западные компании превратили свой уход из России в пиар-акцию. Он также выразил сомнения в том, поможет ли она в их бизнесе. Глава государства отметил, что уход западных компаний из-за санкций, сильно не повлиял на рынок.
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