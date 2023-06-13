Путин заявил, что в зону СВО не будут направлять срочников

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин: В зону проведения спецоперации не планируется направлять срочников
Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что граждан, которые проходят срочную службу, не будут направлять в зону проведения СВО.
По словам главы государства, россиян, проходящих срочную службу не будут отправлять для участия в военных действиях в Новороссию и Донбасс. Путин отметил, что данное решение было принято ранее и не менялось несмотря на то, что указанные регионы уже вошли в состав РФ. Как подчеркнул российский лидер, по данным Минобороны РФ, необходимости в направлении солдат в указанные зоны нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин заявил о том, что Запад не добьется своих геополитических целей в отношении РФ.
По словам главы государства, россиян, проходящих срочную службу не будут отправлять для участия в военных действиях в Новороссию и Донбасс. Путин отметил, что данное решение было принято ранее и не менялось несмотря на то, что указанные регионы уже вошли в состав РФ. Как подчеркнул российский лидер, по данным Минобороны РФ, необходимости в направлении солдат в указанные зоны нет.
Анастасия Крестьянова