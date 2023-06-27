Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин

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Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин
С начала контрнаступления ВСУ, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет издание РИА Новости.
Глава государства также подчеркнул, что только за последнюю неделю 41 танк и 102 бронемашины противника были уничтожены российскими подразделениями. Он также сообщил о значительных потеря ВСУ на Ореховском направлении, которое украинское командование считает главным направлением удара. За проделанную работу российский лидер выразил слова благодарности военнослужащим.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Путина, военные «фактически остановили гражданскую войну».
Глава государства также подчеркнул, что только за последнюю неделю 41 танк и 102 бронемашины противника были уничтожены российскими подразделениями. Он также сообщил о значительных потеря ВСУ на Ореховском направлении, которое украинское командование считает главным направлением удара. За проделанную работу российский лидер выразил слова благодарности военнослужащим.
Анастасия Крестьянова