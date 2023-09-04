Путин заявил, что вторая сторона зерновой сделки использовала коридор для террористических атак

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что другая сторона зерновой сделки использовала морской коридор для террористических атак.
«Пока РФ обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
При этом, глава РФ, на встрече с президентом Турции 4 сентября заявил, что Россия реанимирует зерновую сделку, как только будут выполнены все договоренности в отношении РФ.
Читайте также:
Песков: Первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла очень конструктивно
Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию дальневосточных городов
Путин: В вопросах энергетики РФ и Турция достигли договоренностей с обеих сторон
Евгения Парфентьева