Путин заявил, что западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры

Фото: сайт Кремля
Разработанные на Западе системы искусственного интеллекта не учитывают и отменяют российскую культуру. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он отметил, что некоторые поисковые системы и нейросети зачастую отказываются учитывать тонкости российской культуры, а бывает и такое, что игнорируют и отменяют её.
Путин объяснил, что искусственной системе ставится ряд определённых задач, которые основаны на англоязычных данных. Таким образом, алгоритм не учитывает наличие российской культуры. Но такое может произойти и в отношении других стран и народов.
По словам президента России, западный искусственный интеллект может в скором времени превратиться в ксенофоба.
В заключение Путин добавил, что такие системы должны использоваться только в тех странах, где созданы. А Россия не принимает такого монопольного доминирования чужих разработок.
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Путин объяснил, что искусственной системе ставится ряд определённых задач, которые основаны на англоязычных данных. Таким образом, алгоритм не учитывает наличие российской культуры. Но такое может произойти и в отношении других стран и народов.
В заключение Путин добавил, что такие системы должны использоваться только в тех странах, где созданы. А Россия не принимает такого монопольного доминирования чужих разработок.
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Анастасия Чинкова