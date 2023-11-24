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Путин заявил, что западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры

Путин: западные системы ИИ отменяют российскую культуру
24 ноября 2023, 18:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Разработанные на Западе системы искусственного интеллекта не учитывают и отменяют российскую культуру. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он отметил, что некоторые поисковые системы и нейросети зачастую отказываются учитывать тонкости российской культуры, а бывает и такое, что игнорируют и отменяют её.

Путин объяснил, что искусственной системе ставится ряд определённых задач, которые основаны на англоязычных данных. Таким образом, алгоритм не учитывает наличие российской культуры. Но такое может произойти и в отношении других стран и народов.


По словам президента России, западный искусственный интеллект может в скором времени превратиться в ксенофоба.

В заключение Путин добавил, что такие системы должны использоваться только в тех странах, где созданы. А Россия не принимает такого монопольного доминирования чужих разработок.

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#владимир путин
#искусственный интеллект
#россия
#культура
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Египет начал принимать из сектора Газа заложников, освобожденных ХАМАС
24 ноября 2023, 19:08

Фото: iStock/nito100

Египет начал принимать 24 заложников, которых ХАМАС освободил из сектора Газа., об этом сообщает Al Qahera News.
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники Красного Креста принимают группу людей, предположительно, заложников ХАМАС, и ведут ​их в сторону КПП «Рафах».

Напомним, сегодня в 08:00 утра между ХАМАС и Израилем стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза. Ранее было отмечено, что при согласии двух сторон время перемирия может быть продлено. За эти дни Израиль и ХАМАС планируют обменяться заложниками. В сектор Газа должны въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#израиль
#хамас
#заложники
#египет
#сектор газа
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Канада и Евросоюз анонсировали новые антироссийские санкции
24 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/Mihrzn

Канада и евросоюз продолжат вводить обширные ограничения против России, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита.
«В частности, мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России», - прокомментировали ситуацию представители Канады и Евросоюза. 

Напомним, 23 ноября к антироссийским санкциям Европейского союза присоединилась и Молдавия. В Кишинёве этот акт объяснили как противодействие России, которая «ставит под угрозу территориальную целостность Украины». Сразу после этого с заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала этот шаг Кишинёва враждебным по отношению к Москве и заявила, что Россия ответит на подобную политику Молдавии.

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#санкции
#россия
#канада
#евросоюз
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ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Times of Israel: первые 13 израильских заложников переправилась в Египет
24 ноября 2023, 18:34

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Палестинское движение ХАМАС освободило первых 13 израильских заложников, которые прибыли в Египет. Об этом сообщает газета Times of Israel.
Отмечается, что это женщины и дети, которые в течение 49 дней находились в заложниках у террористической группировки в секторе Газа. 

Вместе с представителями Красного креста освобождённые прибыли в Египет. После этого они прибудут в Израиль.

Также, согласно другим источникам, палестинское движение освободило 12 граждан Таиланда, которые также числились заложниками. 

Ранее сообщалось, что израильская армия на фоне перемирия открыла огонь по мирным палестинцам, которые хотели вернуться на север анклава. 

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#израиль
#хамас
#египет
#заложники
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МИД РФ: Россия ответит на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям
24 ноября 2023, 18:17

Фото: istockphoto/

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что целью Запада является полное разрушение российско-молдавских отношений, которые из-за недружественных шагов и высказываний официального Кишинёва и так находятся в весьма удручающем состоянии. Она подчеркнула, что большинство молдаван не поддерживают такую позицию руководства страны и в целом дружественно настроены по отношению к России.

Тем не менее, заключила представитель российского МИД, решение молдавских властей не останется без адекватного ответа. О предпринятых ответных шагах будет сообщено дополнительно.

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#страны
#мария захарова
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#дипломат
#россия
#молдова
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В Словакии сделали важное заявление о переговорах России и Украины
Фицо: лучше 10 лет вести переговоры по конфликту на Украине, чем 10 лет воевать
24 ноября 2023, 18:03

Фото: iStock/Diy13

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что лучше 10 лет вести переговоры по конфликту на Украине при прекращении боевых действий, чем еще 10 лет воевать, потеряв сотни тысяч людей. Об этом он сказал в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.
По его словам, в Словакии считают, что конфликт на Украине невозможно решить на поле боя. Таким образом, Фицо считает, что в таком состоянии боевые действия могут продолжаться до 2029 или 2030 года.

«При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше 10 лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем 10 лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли еще 500-600 тысяч человек», - заявил Фицо.

Однако он подчеркнул, что Словакия считает использование российской военной силы нарушением международного права.

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#германия
#словакия
#всу
#переговоры
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США и Германия будут склонять Украину к переговорам с Россией
Bild: США и Германия планируют вынудить Украину к проведению переговоров с РФ
24 ноября 2023, 17:49

Фото: iStock/3dmitry

США и Германия хотят вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
При этом сделать это планируется не прямыми уговорами, а с помощью сокращения поставок вооружения, чтобы ВСУ имели возможность обороняться, но не наступать.
 
«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — говорит источник в правительстве ФРГ.

При этом Украину попытаются поставить в стратегическую выгодную позицию в переговорах с российской стороной. Данный вопрос находится под контролем Белого дома и канцелярии.

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#фрг
#дома
#сво
#всу
#зеленский
#вооружения
#переговоры
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В Госдуме поблагодарили западные СМИ за идею о тоннеле под Крымским мостом
Депутат ГД Шеремет: информация о подводном тоннеле в Крым – фантазия
24 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что информация о якобы планирующемся строительстве подводного тоннеля в Керченском проливе – это фантазии украинских спецслужб. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Россия и Китай якобы планируют построить альтернативу Крымскому мосту, которая представляет из себя подводный тоннель в Керченском проливе. При этом информация, по данным издания, поступила от украинских спецслужб, которые уверяют, что перехватили электронные письма. 

Шеремет призвал Washington Post поменьше верить украинским источникам, которые отправляют фейковые новости. 

По словам депутата, подобные вбросы нужны лишь для того, что отвлечь общественность от провала ВСУ и проблем в экономике Украины. 

Вместе с тем Шеремет поблагодарил американское издание за предоставленную идею. Депутат отметил, что Россия может когда-нибудь вернуться к этому вопросу, но пока необходимости в этом нет. 

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#россия
#китай
#депутат
#новости
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Сенатор Климов заявил о возможном выходе Венгрии и Нидерландов из ЕС
24 ноября 2023, 17:30

Фото: istockphoto.com/artJazz

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил возможность выхода Венгрии и Нидерландов из Евросоюза.
Он отметил, что эти страны могут серьёзно задуматься о покидании ЕС.

«Орбан не говорит, что Венгрия выйдет, но он себя позиционирует так, что понятно — за Евросоюз двумя руками не держится. Он живёт в рамках ЕС, его правил, но своей обособленной жизнью. Те, кто сейчас победил на парламентских выборах в Нидерландах, прямо говорят о выходе из Евросоюза. Сделают они это или нет — вопрос», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Климов.

Кроме того, Климов отметил, что в Евросоюзе может произойти своеобразная перезагрузка, которая, конечно, не случится без участия США.

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#венгрия
#евросоюз
#нидерланды
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Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе
24 ноября 2023, 17:13

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Всемирный русский народный собор – это Международная общественная организация, председателем которой является Патриарх всея Руси Кирилл. В этом году организации исполнилось 30 лет, она была основана в мае 2023 года. 

Мероприятие проводится каждый год, а на этот раз юбилейный 30-й Собор проведут 27 и 28 ноября. В нём традиционно, принимают участие представители всех ветвей власти и общественных ​объединенний.

Как рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, в этмо году на соборе выступит российский глава Владимир Путин.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#рпц
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