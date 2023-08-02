Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна

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Российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», - прокомментировали ситуацию представители Кремля.
Ранее стало известно, что лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения. Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения.
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Евгения Парфентьева