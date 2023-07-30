Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

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Президент России Владимир Путин утверждает, что, хотя Россия не стремится к конфликту с НАТО, она готова к такому исходу, цитирует его РИА Новости.
«Мы в состоянии ответить на любой сценарий. Однако никто этого не желает. Но если кто-то — и это не мы — решит пойти на этот шаг, мы будем готовы», — подчеркнул российский лидер.Путин напомнил, что был установлен специальный механизм предотвращения подобных конфликтов по инициативе США. Он уточнил, что руководители некоторых подразделений могут связываться напрямую и получать консультации в любой кризисной ситуации.
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