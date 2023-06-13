Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении

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Владимир Путин заявил, что ни одна из наступательных операций ВСУ не имела успехов
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери при контрнаступлении, при этом, не добившись успехов, сообщает «РИА Новости».
«Ни на одном из направлений Украина успехов не имела, у них большие потери», - прокомментировал ситуацию Путин.
Глава РФ подчеркнул, что за время наступления Киев потерял 160 танков и 360 бронемашин. Потери ВСУ составляют примерно 25-30 процентов от общего объема техники, поставленной на Украину с Запада, заключил российский президент.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения.
«Ни на одном из направлений Украина успехов не имела, у них большие потери», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения.
Евгения Парфентьева