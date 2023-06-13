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Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении

13 июня 2023, 17:06

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что ни одна из наступательных операций ВСУ не имела успехов
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери при контрнаступлении, при этом, не добившись успехов, сообщает «РИА Новости».

«Ни на одном из направлений Украина успехов не имела, у них большие потери», - прокомментировал ситуацию Путин.


Глава РФ подчеркнул, что за время наступления Киев потерял 160 танков и 360 бронемашин. Потери ВСУ составляют примерно 25-30 процентов от общего объема техники, поставленной на Украину с Запада, заключил российский президент.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения.
#Путин
#Контрнаступление ВСУ
#Танки
#Бронемашины
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Воробьёв призвал вовлечь все подмосковные школы в олимпиадное движение
05 июля 2023, 16:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает необходимым вовлечь все 1,5 тыс подмосковных школ в олимпиадное движение. Об этом он заявил в Можайске, куда он приехал проверить готовность школы №2 к открытию после капремонта 1 сентября.
«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растём ежегодно по количеству медалей. Всё это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тыс школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать», – сказал глава региона. 
За три предыдущих учебных года ученики СОШ №2 заняли 20 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А одна из учениц, 10-классница Кира Сухарникова, стала лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Можайск
#школы
#школьники
#олимпиады
#образование
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Собака напала на ребенка в подмосковном Егорьевске
05 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/dimid_86

В подмосковном Егорьевске собака напала на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой. Об этом сообщил «Известиям» источник.
Сообщается, что собака укусила девочку за голень. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Уточняется, что по факту инцидента будет проведена проверка. Вопрос о наличии в действиях владельца собаки признаков уголовного деяния также будет проработан.

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#собака
#ребенок
#Егорьевск
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Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
05 июля 2023, 15:41

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течении 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На нем бывший грузинский лидер продемонстрировал свое исхудавшее тело и заявил, что до такого состояния его довели власти Грузии.

Украинское правительство уже не раз призывало Грузию, чтобы Михала Саакашвили вернули на Украину для проведения лечения. По словам его брата, сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу».

«Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили», - заявил Кобахидзе.

По его словам, заявления украинских властей являются оскорбительными для Грузии, однако страна готова оставаться в режиме дружбы в одностороннем порядке.

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#Грузия
#Украина
#Михаил Саакашвили
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Политолог Дудчак прокомментировал намерения США помочь в «расследовании военных преступлений» на Украине
05 июля 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Политолог Александр Дудчак заявил, что программа США, направленная на финансирование расширения возможностей украинских правоохранителей в «расследовании военных преступлений», истинной целью имеет создание фальсификаций для последующих обвинений России.
«Скорее всего, деньги пойдут на организацию провокаций, на фальсификации, на создание постановочных действий. Будут описывать преступления, которые сами сочинят для последующей раскрутки в зарубежных СМИ. Речь идёт о подготовке базы для дальнейших обвинений России», — высказал своё мнение в беседе с RT Дудчак.

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».

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#США
#Украина
#гранты
#политика
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В Подмосковье открыли школу для больных сахарным диабетом
05 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto / Maya23K

Для пациентов с сахарным диабетом открытась школа в Центральной поликлинике Люберецкой областной больницы.
Школа создана для пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа, для беременных, имеющих в анамнезе сахарный диабет.
«Целью создания такой школы стало информирование жителей об этом заболевании, повысить грамотность, рассказать о методах лечения, об осложнениях», — рассказала врач-эндокринолог Центральной поликлиники Люберецкой областной больницы и руководитель диабетической школы Кристина Арендарь.
Врач-эндокринолог ​также поделилась, что ​школу сахарного диабета прошли уже 5 потоков пациентов. 

Обучение длится одну неделю, продолжительность одного занятия — 2 часа.

Прохождение обучения в школе сахарного диабета подтверждается записью в медицинской книжке пациента. 

На занятиях врач-эндокринолог школы подробно расскажет о методах самоконтроля больных сахарным диабетом, поможет адаптировать лечение, назначенное врачом к конкретным условиям жизни, проинформирует о методах профилактики острых и хронических осложнений.

Для данного заболевания характерен ряд жалоб и объективных признаков, которые могут свидетельствовать о заболевании: изменение массы тела, жажда, повышенное мочеиспускание, постоянное чувство голода, сухость во рту, упадок сил, утомляемость при незначительных нагрузках, сонливость, мышечная слабость. 

При обнаружении таких симптомов, необходимо обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу. 

Записаться в школу сахарного диабета могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Люберецкой областной больницы, обратившись к своему лечащему врачу.

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С начала года в Подмосковье прошли диспансеризацию порядка 500 тыс. жителей.
#Сахарный диабет
#школа сахарного диабета
#Люберцы
#больница
#эндокринолог
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9 лет колонии назначили автоледи, насмерть сбившей мать с ребенком
05 июля 2023, 15:38

Фото: iStock/Zolnierek

Женщина, по чьей вине погибли мать с ребенком в Москве, приговорена к девяти годам лишения свободы.
Подсудимая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После столкновения с трамваем, она выехала на тротуар, где совершила наезд на женщину с двумя детьми. 

В результате ДТП, погиб маленький ребенок и его мать. Решением Тушинского суда г. Москвы, фигурантка осуждена к 9 годам колонии. 

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#суд
#ДТП
#дети
#смерть
#Москва
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Воробьёв проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта
05 июля 2023, 15:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в школу №2 в Можайске обсудить с родителями и учителями её готовность к открытию после капремонта. Она должна вновь открыться 1 сентября.
«По президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но ещё и ремонтируем порядка 60. Потому что возникает диссонанс – появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадёжно устарела. У нас реализуется эта большая программа. Знаю, что вы активно всё контролировали, в том числе удобства для детей, поэтому надеюсь, что ребятам здесь будет комфортно учиться», – сказал Воробьёв.
Здание учебного заведения было построено в 1965 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. К обновлению приступили с начала года в рамках президентской программы. На сегодняшний момент работы выполнены на 99%. Они уже завершены по фасаду, кровле и чистовой отделке.
«Сегодня я просто не узнаю нашу школу. Ей больше 50 лет, а выглядит, как только что построенная. Это большое, красивое здание, внутри много света, всё новенькое. В классах появилось современное оборудование. В кабинете физики у нас теперь парты с подведённым электричеством, а к кабинету химии подведена вода, чтобы ребята проводили лабораторные опыты. Уверена, что 420 наших учеников получат к 1 сентября прекрасный подарок», – сказала директор школы Елена Митрахович.
СОШ №2 входит в единый образовательный комплекс вместе с детским садом, рассчитанным более чем на 260 мест, и начальной школой, вмещающей около 240 учеников. 

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#Можайск
#школа
#капремонт
#образование
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Депутат Бессараб: Устанавливать стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках бесперспективно
05 июля 2023, 15:30

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идея об установлении в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании хоть и является благой, однако такая инициатива бесперспективна.
«К сожалению, от тех проблем, которые есть у человечества, вряд ли можно избавиться стендами и дополнительной социальной рекламой. Наркомания далеко не самая большая проблема. Есть проблемы ВИЧ, СПИД, абортов и т.д. Я не думаю, что все эти проблемы можно выставить на стендах в аптеках, нагрузив их дополнительными затратами, но не добиться никакого результата», — объяснила в беседе с RT Бессараб.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании. Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

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#аптеки
#стенды
#здравоохранение
#наркотики
#Госдума
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Юрист Толмачев не одобрил увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры
05 июля 2023, 15:20

Фото: iStock/Chepko

Доктор юридических наук, заместитель председателя союза юристов Москвы Александр Толмачев в эфире «Радио 1» считает, что повышение штрафов за недопуск газовщиков в квартиру является не совсем разумной мерой.
Напомним, в России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры до 10 тыс. рублей. Планируется, что эта мера поможет предотвратить взрывы в жилых домах.

«Могу сразу сказать, что попытка повышения сумм штрафов за то, что наши жители не впускают в квартиру непонятных проверяющих, она не нова. За последние 30 лет это уже пятое повышение штрафов, "а воз и ныне там". Значит эта мера не совсем разумная. Люди, которые на сегодняшний день не способны даже поставить себе счетчик, потому что у них на это не хватает денег, они и этот штраф не сумеют оплатить», - считает Толмачев.

Он предположил, что история со штрафами будет заканчиваться тем, что собственников будут выселять, продавать квартиры с аукциона и выселять их на шесть квадратных метров по нормам общежития.

При этом эксперт считает, что более разумно было бы не только объяснять, но и помогать в установке и замене оборудования.

«Водоканалы, газовики, электросети и другие, которые получают сотни миллиардов рублей, должны проводить профилактику, ремонты, ставить новое оборудование за свой счет. Тогда нормальные люди с радостью будут открывать двери», - уверен собеседник «Радио 1».

Толмачев также рассказал, что часто люди пожилого возраста опасаются пускать в свой дом гозовщиков, так как боятся мошенников.

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