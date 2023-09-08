Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении увеличить темпы развития ядерного центра в городе Саров. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин выразил благодарность специалистам центра за их вклад в развитие науки, укрепление обороны страны и поддержание ядерного потенциала государства, а также за их влияние на развитие различных отраслей экономики. Президент добавил, что намерен увеличивать темпы развития этого важного объекта.
Он подчеркнул, что такие усилия необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.
8 сентября Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Саров.
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Он подчеркнул, что такие усилия необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.
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Артем Кузьмин