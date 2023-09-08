Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове

Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове

Президент Путин: будем наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове
08 сентября 2023, 23:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении увеличить темпы развития ядерного центра в городе Саров. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин выразил благодарность специалистам центра за их вклад в развитие науки, укрепление обороны страны и поддержание ядерного потенциала государства, а также за их влияние на развитие различных отраслей экономики. Президент добавил, что намерен увеличивать темпы развития этого важного объекта.

Он подчеркнул, что такие усилия необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.


8 сентября Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Саров.

Читайте также:

Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели

Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере

Путин дал совет молодому ученому по выбору качественной жены
#конфликт
#владимир путин
#президент
#страны
#развитие
Читайте нас в
Явка на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%
08 сентября 2023, 23:01

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участках по голосованию на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме региона.
«В Московской область по состоянию на 20 часов явка на участках составила 22,43%. Проголосовали 1 253 152 избирателей. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 317 188 человек», – рассказали в комиссии. 
В регионе с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Голосование проходит каждый день с 8:00 до 20:00. 
 
Читайте также:

Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено

В подмосковных СИЗО проголосовали более 1,8 тыс человек

В Мособлизбиркоме не нашли крупных нарушений в первый день голосования в Подмосковье

#мособлизбирком
#явка
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#едг
#дэг
#единый день голосования
Читайте нас в
В подмосковных СИЗО проголосовали более 1,8 тыс человек
08 сентября 2023, 22:03

Фото: Мособлизбирком

На 12 специальных избирательных участках в местах принудительного содержания в Подмосковье на выборах проголосовал 1861 человек. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
«Общественным наблюдением были охвачены все 12 специальных избирательных участков. Всего там работали 17 общественных наблюдателей. У нас сегодня проголосовало 1861 человек. Проголосовали и 128 жителей других регионов, где в этот день также проходили выборы высших должностных лиц. Это очень приятно, когда ещё и общественные контролёры партий тоже присутствуют в этих местах, показывая открытость и гласность всех процессов», – сказал Леонов.
Он подчеркнул, что в этом электоральном цикле Московская область вместе с Москвой участвуют в эксперименте: подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых не вступило в силу решение суда, обладают активным избирательным правом. Им дано право проголосовать. Если они находятся в подмосковных учреждении, но являются жителями регионов, где сегодня проходили выборы, они имеют право проголосовать на территории специального избирательного участка на территории СИЗО. 
 
Согласно постановлению ЦИК, голосование на этих участках проходит одним днём – 8 сентября. 
 
Леонов уверен, что эксперимент пройдет удачно, и в следующий электоральный цикл уже все субъекты Федерации будут предоставлять такое право жителям региона, которые оказались в местах принудительного содержания на день голосования. 
 
Читайте также:

В Мособлизбиркоме не нашли крупных нарушений в первый день голосования в Подмосковье

Организаторы выборов в Подмосковье оперативно реагировали на информацию из соцсетей

Омбудсмен Фаевская: на участках позаботились об избирателях с инвалидностью
#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#едг
#сизо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки
08 сентября 2023, 21:56

Фото: iStock/irgit

Бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки по причине возможного вето Турции и ряда других стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Оймена, Армении потребуется многое изменить, чтобы вступить в Североатлантический альянс, однако сделать это не выйдет по ряду нынешних глобальных и региональных условий. Турецкий дипломат уточнил, что для вступления нового члена в НАТО требуется разрешение всех стран-участников.

Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к руководству Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Представитель альянса обратился к американскому лидеру и призвал защитить Армению. Он также обратился с призывом вступить в НАТО к премьеру-министру Армении.

Читайте также:

В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу

В Армении прокомментировали приглашение в НАТО

В Армении оценили отношения с Россией

#отношения
#дипломат
#нато
#армения
#россия
Читайте нас в
В Мособлизбиркоме не нашли крупных нарушений в первый день голосования в Подмосковье
08 сентября 2023, 21:51

Фото: Мособлизбирком

Первый день голосования в Подмосковье прошёл без особых нарушений. Об этом заявил, подводя его итоги, секретарь Избиркома Московской области Руслан Фурс.
«В Мособлизбиркоме есть горячая линия, и к 15 часам к нам поступило 220 обращений. 178 из них – об уточнении номеров избирательных участков, 24 – о порядке участия в дистанционном электронном голосовании, 12 – об организации голосования вне приспособленных для этого помещений, три – о порядке назначения наблюдателей и столько же – о голосовании избирателей, зарегистрированных по месту пребывания в Подмосковье», – пояснил Фурс
Он также напомнил о созданном в этом году сервисе психологической поддержки для сотрудников территориальных комиссий. К этой работе привлечены пять психологов.   Цель сервиса – предоставление оперативной помощи, консультации, сохранение ментального баланса в период эмоциональных дней голосования. Служба работает круглосуточно все три дня. 
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 
 
Читайте также:

Организаторы выборов в Подмосковье оперативно реагировали на информацию из соцсетей

Омбудсмен Фаевская: на участках позаботились об избирателях с инвалидностью

Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено


#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
#нарушения
Читайте нас в
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Геворкяна
08 сентября 2023, 21:37

Фото: iStock/Wirestock

В Армении освободили из-под стражи блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.
Ранее стало известно, что блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении. Мужчин доставили в отдел Следственного комитета и допросили. Ранее послу Армении в России была выставлена нота протеста. Мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.

Читайте также:

МИД РФ вызвал посла Армении Арутюняна из-за недружественных действий Еревана

«Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна

Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна

#задержание
#мид
#мария захарова
#армения
Читайте нас в
Организаторы выборов в Подмосковье оперативно реагировали на информацию из соцсетей
08 сентября 2023, 21:12

Фото: Мособлизбирком

Первый день голосования в Московской области прошёл спокойно, серьёзных нарушений не зафиксировали. Однако организаторы выборов откликались на информацию, появлявшуюся в соцсетях. Об этом заявила председатель подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич.
«Например, было сообщение, что на одном из участков в городе Пушкино произошёл вброс. Наши коллеги незамедлительно выехали туда. Выяснилось, что официально заявление в избирательную комиссию по этому поводу не поступало. Тем не менее, участковая избирательная комиссия приняла решение опечатать урну, изъяв её из процесса. Дальше голосование шло в штатном режиме», – отметила Юденич.
По её словам, там же, в Пушкине, произошёл ещё один инцидент. 
«Человек пришёл на участок и представился журналистом. Аккредитации у него не было. Но важно помнить, что участие могут принимать только представители СМИ с аккредитацией именно избирательной комиссии. Все остальные могут находиться только в качестве избирателей. И этому человеку было отказано в том, чтобы он там работал», – рассказала Юденич.
По её словам, мужчина вызвал полицию, заявив, что происходят какие-то противоправные действия. Она уверена, что правоохранители разберутся с этим ЧП. 
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 

Читайте также:

Омбудсмен Фаевская: на участках позаботились об избирателях с инвалидностью

В Подмосковье после первого дня голосования закрылись все избирательные участки

Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено

#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
#едг2018
#нарушения
Читайте нас в
Политолог Козюлин допустил свержение Зеленского со стороны ВСУ
08 сентября 2023, 20:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин высказал мнение о том, что в худшем варианте развития событий президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут ВСУ.
Он пояснил, что в военных рядах Украины давно нарастает недовольство политикой действующего президента. Усугубить ситуацию, по мнению эксперта, могут ещё большие потери армии и дальнейшие успехи российских войск.

«Популярность Зеленского падает, недовольство в ВСУ растёт. К нему накопилось достаточно претензий, коррупция, популизм, который он иногда ставит выше боевых, экономических или социальных задач. Поэтому при плохом сценарии свержение может случиться», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Козюлин.

Читайте также:

Зеленский признал замедление темпа контрнаступления и потери ВСУ

Подоляк назвал ООН фиктивной организацией, фактически несуществующей

В Белом доме заявили о желании видеть Зеленского на саммите G20
#коррупция
#всу
#зеленский
#украина
#президент
Читайте нас в
Омбудсмен Фаевская: на участках позаботились об избирателях с инвалидностью
08 сентября 2023, 20:55

Фото: Мособлизбирком

19 избирательных участков в Подмосковье специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она рассказала, как было организовано голосование в первый день выборов.
«Уделено особое внимание доступности для маломобильных групп населения, чтобы избирательные участки, где они голосуют, не размещались на втором этаже, и люди с ограниченными возможностями могли свободно реализовать своё избирательное право. Всего у нас было 19 таких участков. Никаких нарушений не выявлено. Все помещения оборудовали пандусами. Помощь тем, кто хотел проголосовать в электронном виде, тоже оказывали», – рассказала Фаевская
Кроме того, по её словам, работал телефон горячей линии. На него поступило порядка 10 звонков.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан России: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать на горячей линии 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 

Читайте также: 

В Подмосковье после первого дня голосования закрылись все избирательные участки

Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено

Депутат Мособлдумы Рожнов оценил явку в первый день голосования


 

#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#ирина фаевская
#инвалиды
#единый день голосования
#едг
Читайте нас в
В Подмосковье после первого дня голосования закрылись все избирательные участки
08 сентября 2023, 20:46

Фото: Мособлизбирком

В Московской области завершился первый день голосования на выборах. В 20 часов закрылись все избирательные участки, сообщили в Мособлизбиркоме.
В Подмосковье с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.  

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.  

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.  

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям. 

В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

Читайте также: 

Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено

Депутат Мособлдумы Рожнов оценил явку в первый день голосования

В Подмосковье в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК» пройдено 1,6 млн адресов
 

#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
Читайте нас в
Достижения.рф