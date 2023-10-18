Путин заявил о необходимости конкретных шагов Украины для переговоров с РФ

Фото: сайт Кремля
Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако для этого Киев должен сделать конкретные шаги. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам форума «Пояс и путь» в Пекине, передает РБК.
Путину напомнили о словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что ответ президента России на вопрос о прекращении огня на Украине не был обнадеживающим. Таким образом, Путина попросили повторить то, что она сказал венгерскому премьеру.
Глава государства также озвучил свою позицию по данному вопросу. По его словам, если Украина действительно хочет прийти к реальным переговорам, то для начала стоит отменить решение Киева, которое запрещает переговоры с Москвой.
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«Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что у него оптимизм исчерпан, ну я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный, не думаю, что у него последний оптимизм исчерпан», — ответил Путин.
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Элина Позднякова