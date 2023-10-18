Путин заявил о необходимости конкретных шагов Украины для переговоров с РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В сложившейся геополитической ситуации, такое событие стало одним из важнейших, поскольку речь идет о стратегическом сближении двух сверхдержав. Редакция «Радио 1» расскажет, что обсудили лидеры стран, о чем Путин и Си Цзиньпин говорили наедине, и почему США видят угрозу в сближении Пекина и Москвы.