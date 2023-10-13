Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне

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Президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В этот день президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество.
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