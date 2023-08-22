Путин заявил о повышении МРОТ на 18,5%

Фото: kremlin.ru
По словам президента РФ, повышение МРОТ сразу на 18,5% произойдёт с 1 января 2024 года.
«Запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5% с 1 января 2024 года», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24». Президент отметил, что такой показатель значительно превышает уровень инфляции.Также Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Владимир Путин подчеркнул, во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент.
Читайте также:
Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию
Путин заявил, что российские компании уверенно занимают ниши иностранных
Путин призвал контролировать отток капитала из России
Мария Фирсова