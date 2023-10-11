Путин заявил о расширении в РФ танкерного флота

Фото: kremlin.ru
Глава РФ Владимир Путин заявил об увеличении Россией танкерного флота, в эфире «Россия 24».
«РФ увеличила танкерный флот, созданы механизмы страхования и перестрахования, благодаря этому удалось выйти на новые рынки», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее российский лидер заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов за рубежом. Он также напомнил, что РФ одновременно строит 22 энергоблока в других странах. К тому же, Путин напомнил, что базовый приоритет РФ в ТЭК – это обеспечение национального рынка, будем увеличивать его емкости.
Читайте также:
Бельгия будет выделять деньги на помощь Украине из замороженных российских активов
Тренер Йованович: Путин — лучший человек на свете
Песков: С релокантами, вставшими на сторону Киева, России не по пути
Евгения Парфентьева