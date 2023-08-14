Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране растет рынок продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Об этом он заявил в ходе своего обращения к участникам форума «Армия-2023».
Глава государства предложил особое внимание уделить продукции оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, в России увеличивается объем продукции, в которой используются технологии искуственного интеллекта. В том числе, это касается инновационной продукции предприятий ОПК, такой как БПЛА, самолеты-амфибии и катера. Он также добавил, что у страны есть несколько предложений в перспективных направлениях развития ИИ.
Читайте также:
Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»
Путин заявил об открытости России к военно-техническому сотрудничеству со странами
Путин поздравил «Транснефть» с тридцатилетием
По его словам, в России увеличивается объем продукции, в которой используются технологии искуственного интеллекта. В том числе, это касается инновационной продукции предприятий ОПК, такой как БПЛА, самолеты-амфибии и катера. Он также добавил, что у страны есть несколько предложений в перспективных направлениях развития ИИ.
«Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», - подчеркнул президент.Путин также заявил о намереннии Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими странами.
Читайте также:
Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»
Путин заявил об открытости России к военно-техническому сотрудничеству со странами
Путин поздравил «Транснефть» с тридцатилетием
Анастасия Крестьянова