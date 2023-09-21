Путин заявил о рекордно низкой безработице среди россиян

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В России сейчас рекордно низкая безработица, к этому привела эффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
«Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения», - рассказал Путин.
При этом он отметил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Но в настоящее время важно, что снижение уровня безработицы среди россиян носила системный характер.
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