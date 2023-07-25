Путин заявил о росте зарплат россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.
По словам российского лидера, оплата труда в стране выросла с 2018 года впервые более чем на 10%. Также Путин заявил о рисках роста инфляции и отметил, что в настоящее время показатель увеличения цен находится на среднем уровне, но фиксируются признаки ускорения.
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Анастасия Крестьянова