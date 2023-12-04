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Путин заявил о русофобии на Западе

Путин: контролируемые Западом институты прав человека демонстрируют русофобию
04 декабря 2023, 21:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии.

Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Глава государства отметил, что наша страна также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

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#россия
#саммит
#ес
#путин
#сша
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Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС
04 декабря 2023, 20:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, передает агентство Reuters.
Напомним, миссия ЕС EUCAP Sahel Niger была учреждена в 2012 году. По данным внешнеполитической службы Европейского союза, ее цель заключалась в укреплении сектора внутренней безопасности Нигера и его способности бороться со множеством угроз.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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#саммит
#евросоюз
#нигер
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СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
Reuters: на саммите ЕС решат начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве
04 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/sinonimas

Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что на предстоящем саммите также могут предоставить Грузии статус кандидата при условии соблюдения необходимых условий.

Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.

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#сша
#украина
#ес
#ек
#переговоры
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Посол ФРГ в РФ Ламбсдорфф: У Запада нет цели воевать до «последнего украинца»
04 декабря 2023, 19:32

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

По словам Александра Ламбсдорфф, Запад стремится найти способ мирного урегулирования украинского конфликта.
Решение должны поддержать обе стороны, пишет SHOT. 

Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что, если бы США не оказывали помощь Украине, Киев бы уже перешёл под контроль России. Он отметил, что Евросоюз не смог бы без помощи США удержать украинскую столицу под контролем Зеленского.

В данный момент остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников.

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#россия
#фрг
#германия
#новости
#политика
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Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию
04 декабря 2023, 19:30

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом SHOT рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Сообщается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными. По словам помощника президента, российская сторона считает их очень важными.

Ранее посол Сергей Козлов рассказал о расширении военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии. Сергей Козлов предполагает, что Эр-Рияда заинтересован в поиске партнёров из-за угроз, которые исходят от США.

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Путин: иностранные послы могут в своей работе рассчитывать на поддержку России
#россия
#посол
#переговоры
#поездки
#владимир путин
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Путин: иностранные послы могут в своей работе рассчитывать на поддержку России
04 декабря 2023, 19:19

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия».  По мнению главы государства, эта выставка многое расскажет о стране.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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#россия
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#страны
#лидер
#рф
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Путин заявил, что между Россией и Швецией полностью отсутствуют контакты
04 декабря 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что контакты в отношениях России со Швецией полностью отсутствуют.
По словам президента, отказ Стокгольма от неучастия в военных блоках не отвечает интересам РФ, а также самой Швеции. Такой шаг Швеции «не может не вызывать вопросов», отметил Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин заявил, что Россия также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

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#россия
#владимир путин
#швеция
#новости
#политика
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Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин
Путин: Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами
04 декабря 2023, 18:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Глава государства отметил, что наша страна также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия». По мнению российского лидера, эта выставка многое расскажет о стране.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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#выставка
#помощь
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#вднх
#страны
#сво
#рф
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Путин пригласил иностранных послов на выставку «Россия»
Путин пригласил послов, приехавших на работу в РФ, посетить выставку «Россия»
04 декабря 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия». Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
По мнению главы государства, эта выставка многое расскажет о стране.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации. Президент отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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Политолог Светов: США будут заставлять ЕС помогать Украине
04 декабря 2023, 17:38

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Политолог Юрий Светов заявил, что США, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву.
«Военно-промышленный комплекс занимает ведущее место для экономики США, поэтому Вашингтон будет стараться делать всё возможное, чтобы украинский кризис затянулся, а вместе с ним и боевые действия. И нет сил, которые могли бы противопоставить «оборонке» и суммам, которые она даёт. Схема, по которой будут действовать США, чтобы продолжать довлеть над странами Евросоюза в военно-политическом плане, — это усиление власти и выкручивание рук», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

По его мнению, при смене власти в США после выборов ситуация коренным образом не изменится.

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