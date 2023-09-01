Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, с которым он планирует обсудить развитие гуманитарных контактов. Об этом он рассказал в рамках открытого урока «Разговор о важном».
По его словам, встреча с председателем Китайской Народной Республики состоится уже совсем скоро.
Путин уточнил, что в рамках встречи планирует обсудить с Си Цзиньпином по направлению развития гуманитарных контактов.
1 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нём приняли участие 30 школьников - победители международных олимпиад и конкурсов. Президент встретился с ними в мастерской управления «СенЕж» около подмосковного Солнечногорска.
Читайте также:
Путин поддержал идею школьника о создании специального альбома для родословной
Путин рассказал школьникам, как обрести счастье
Путин: Неверно делить школьные предметы на любимые и нелюбимые
«Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», - рассказал глава государства.
1 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нём приняли участие 30 школьников - победители международных олимпиад и конкурсов. Президент встретился с ними в мастерской управления «СенЕж» около подмосковного Солнечногорска.
Читайте также:
Путин поддержал идею школьника о создании специального альбома для родословной
Путин рассказал школьникам, как обрести счастье
Путин: Неверно делить школьные предметы на любимые и нелюбимые
Элина Позднякова