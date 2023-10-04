Путин заявил о важности развития системы образования в новых регионах РФ

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Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил российский лидер Владимир Путин, в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Путин также отметил, что на церемонии «Учитель года», который проходит на федеральной территории «Сириус», также присутствуют педагоги из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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