Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам российского лидера, «ставка на все, даже на голос в Верховном и Конституционном суде».
Ранее Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.
Глава государства проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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Ранее Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией.
Глава государства проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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Екатерина Коршунова