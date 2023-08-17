Путин заявил о впечатляющих успехах Москвы в сфере современного транспорта

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Российский лидер Владимир Путин, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта, заявил, что за последние десять лет Москве удалось добиться впечатляющих результатов в сфере современного транспорта.
«Для Москвы еще десятилетия назад реализация таких амбициозных планов, вот мы с Сергей Семеновичем (Собяниным) об этом говорили сегодня, еще совсем недавно все это казалось практически недостижимой целью. Но здесь взялись за воплощение этих планов в жизнь и добились впечатляющих результатов», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин удивился, что российские автобусы не имеют срока службы. Он также отметил, что, зачастую, заработные платы водителей гораздо ниже средних по региону. По мнению президента, престиж такой важной профессии необходимо восстанавливать, так как в связи с этим обстоятельством могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности пассажирских перевозок.
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Евгения Парфентьева