Путин заявил о заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат»

Фото: сайт Кремля
Путин заявил, что установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшее время
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят стратегические комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений.
По его словам, арсеналы военной техники в России пополняются. Он отметил, что составляющие ядерных сил будут продолжать развиваться по плану. Глава государства также добавил, что в настоящее время в ВС РФ проводятся перевооружения войск. Российские подразделения будут обеспечены современными ракетными системами с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», добавил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин заявил о продолжении развития ядерной триады.
По его словам, арсеналы военной техники в России пополняются. Он отметил, что составляющие ядерных сил будут продолжать развиваться по плану. Глава государства также добавил, что в настоящее время в ВС РФ проводятся перевооружения войск. Российские подразделения будут обеспечены современными ракетными системами с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», добавил он.
Анастасия Крестьянова