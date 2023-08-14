Путин заявил об открытости России к военно-техническому сотрудничеству со странами

Президент России Владимир Путин заявил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к участникам форума «Армия-2023».
Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.
Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений. Путин выразил надежду на то, что проводимый форум позволит углубить и укрепить партнерство для обеспечения мировой безопасности.
По словам президента, Россия углубляет сотрудничество с теми странами, кто стоит на независимом пути развития.
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Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений. Путин выразил надежду на то, что проводимый форум позволит углубить и укрепить партнерство для обеспечения мировой безопасности.
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Анастасия Крестьянова