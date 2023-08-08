Путин заявил об улучшении жилищных условий у 400 тыс. семей

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что жилищные условия благодаря льготам по ипотеке улучшили с начала года 400 тыс. семей. Об этом он сообщил в ходе совещание по вопросам развития строительства.
Глава государства отметил, что объем строительства жилья в России увеличивается с начала года. Строительная отрасль имеет важное значение для страны как для экономики, так и для социальной сферы, заявил президент.
Путин также подчеркнул, что строительство приносит в общий вклад страны более 5 % ВВП.
По его словам, за прошедшие семь месяцев текущего года, около 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготным программам по ипотечному жилью.
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Анастасия Крестьянова