Путин: Зерновая сделка будет продлена в случае выполнения данных России обещаний

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний.
«Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов - Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака.
Напомним,зерновая сделка истекает 17 июля.
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Элина Позднякова