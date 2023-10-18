Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

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Издание Newsweek отметило, что визит президента России Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай вызвал разную реакцию со стороны китайских властей.
В то время как прием Блинкена в июне охарактеризовали как довольно сдержанный. Источником утверждается, что такой холодный прием в китайской культуре рассматривается как «преднамеренное унижение».
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