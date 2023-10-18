Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

Newsweek: Путина в Китае встретили красной дорожкой, которой не было у Блинкена
18 октября 2023, 06:19
Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Издание Newsweek отметило, что визит президента России Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай вызвал разную реакцию со стороны китайских властей.

Путина, прибывшего в Китай для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», встретили с «красной дорожкой».

В то время как прием Блинкена в июне охарактеризовали как довольно сдержанный. Источником утверждается, что такой холодный прием в китайской культуре рассматривается как «преднамеренное унижение».

Читайте также:

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь»

В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин
#россия
#форум
#китай
#приём
#путин
#пакистан
Читайте нас в
США введут новые санкции против ХАМАС
Axios: Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе
18 октября 2023, 06:36

Фото: iStock/e-crow

По информации издания Axios, Министерство финансов США готовится анонсировать новые санкции против руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС на текущей неделе.
Источники внутри американского правительства утверждают, что Министерство финансов США намерено ввести санкции в отношении нескольких руководителей ХАМАС.

Читайте также: 

Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль

Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена

Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик
#сша
#санкции
#движение
#армия
Читайте нас в
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Путин: Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству
18 октября 2023, 06:16

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.
Он высказал эту позицию на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Путин также отметил, что цивилизационное многообразие должно быть уважаемо в этом сотрудничестве.

Участие в форуме принимают более 4 тысяч человек из 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума запланированы переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоятся в среду.

Читайте также:

Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь»

Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

Путин призвал США научиться уважать других
#сша
#форум
#человек
#путин
#переговоры
Читайте нас в
Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль
18 октября 2023, 06:11

Фото: iStock/John Theodor

В Ливане движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» по отношению к Израилю, сообщает i24.
Отмечается, что «Хезболла» призвала мусульман всего мира посетить протестные акции против Израиля. Такое решение было принято движением после удара по госпиталю в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена

Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат

В США назвали виновного в ударе по больнице в Газе
#армия
#израиль
Читайте нас в
Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем
The Sun: Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем
18 октября 2023, 05:35

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Мужчина поделился своей историей, в которой после интимного опыта втроем, столкнулся с неожиданными последствиями: жена объявила о разводе и начала встречаться с другими партнерами. Об этой катастрофической ситуации рассказал секс-коуч Дейдре Сандерс в интервью изданию The Sun.
Мужчина в возрасте 39 лет утверждал, что в течение десяти лет его брак с женой был полон счастья: у них были дети, просторный дом и хорошие автомобили. Однако все изменилось после вечеринки, которая завершилась интимным опытом втроем с соседом.

«Через три месяца жена внезапно объявила, что намерена развестись и начала встречаться с моим другом», — рассказал мужчина, выражая свое чувство разочарования.
Он переехал из семейного дома и не желает мириться с супругой, при этом продолжает винить себя в произошедшем. Дейдре Сандерс в ответном сообщении заявила, что секс втроем часто приводит к непредсказуемым последствиям. Она предположила, что брак мужчины возможно не был столь счастливым, каким он описывает, и поэтому закончился разводом.

Читайте также:

Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов

На Урале ищут владельца кафе «Ромашка», который изнасиловал шваброй гостя

Россиянкам рассказали о трудностях похудения после 30 лет
#секс
#дети
#автомобили
#дом
#кафе
#брак
#мужчины
#мужчина
#дома
Читайте нас в
Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена
Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена в секторе Газа
18 октября 2023, 05:21

Фото: iStock/e-crow

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что в случае начала наземной операции в секторе Газа армия Израиля будет уничтожена.
«Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал бывший американский разведчик.

Риттер добавил, что ХАМАС специально заманивает Израиль в смертельную ловушку, так как полностью готов к военной операции.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе

Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат

В США назвали виновного в ударе по больнице в Газе
#сша
#израиль
#армия
Читайте нас в
Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь»
Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» в Пекине
18 октября 2023, 05:17

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» и собирается выступить на церемонии открытия после председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает РИА Новости.
Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках мероприятия также запланированы переговоры между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Один пояс, один путь» представляет собой международную инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином десять лет назад. Главной целью этой инициативы является укрепление и создание новых торгово-транспортных маршрутов, связывающих более 60 стран в Центральной Азии, Европе и Африке. Это способствует развитию торговых отношений между этими регионами и Китаем.

Читайте также:

Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

Путин призвал США научиться уважать других

Путин: Россию подавить невозможно
#сша
#форум
#мероприятия
#путин
#переговоры
Читайте нас в
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
18 октября 2023, 04:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны.
«Он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что его мнение по тем или иным вопросам не всегда совпадают с мнением Орбана, однако это не мешает лидерам двух государств вести диалог и искать компромиссные решения.

Читайте также:

Орбан после встречи с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Орбан заявил, что отношения РФ и Венгрии многое претерпели из-за СВО

Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией
#мнение
#отношения
#лидер
#путин
#рф
#венгрия
Читайте нас в
Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас
18 октября 2023, 03:57

Фото: iStock/Olena_Z

На данный момент на Украине насчитывается 1940 иностранных наемников, организованы четыре пехотных батальона, включающих 300-400 бойцов в каждом, а также действуют отдельные батальоны специального назначения. Эти данные содержатся в аналитической записке, предоставленной Министерством Обороны Российской Федерации.
Согласно информации, опубликованной «Известиями», России на Украине противостоит примерно 2000 иностранных наемников, и большинство из них сконцентрировано на направлении в Запорожье. Следует отметить, что наибольшее количество наемников происходит из Польши и США.

В документе также указывается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,700 добровольцев из 88 разных стран. В ходе боевых действий было уничтожено более 5400 боевиков, а 5300 покинули регион и вернулись назад.

Читайте также:

Украинские наёмники устроили перестрелку с военными в Судане, погибли более 10 человек

Солдаты ВСУ пришли в ужас от того, что пишут про них западные СМИ

В Пентагоне раскрыли, собирается ли НАТО втягиваться в конфликт на Украине
#сша
#конфликт
#регион
#операции
#нато
#всу
#запорожье
Читайте нас в
Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик
18 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

По данным Telegram-канала Shot, жители Турции начали штурм американской военной базы Кюречик, расположенной в городе Малатье.
В сообщении отмечается, что люди бросают камни в сторону военных и полиции, а силовики в ответ используют слезоточивый газ.



Протесты в разных странах Ближнего Востока начались после ракетного удара по больнице в секторе Газа. Демонстрации охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле, например, протестующие попытались приблизиться к израильскому консульству, требуя изгнания израильского посла из страны.

Читайте также:

Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе

ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня

#газ
#страны
#протесты
#люди
#оон
#иран
#удар
Читайте нас в
Достижения.рф