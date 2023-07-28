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Путину еще не докладывали об атаке на Таганрог

Песков заявил, что Путину ещё не доложили о взрывах в Таганроге
28 июля 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину еще не было доложено о взрывах в Таганроге.
Спикер Кремля ​пояснил, что глава государства в настоящее время находится на саммите Россия-Африка.

Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили две ​украинские ракеты. В результате отражения ​атаки противника, обломки одной из ракет упали в городе Таганроге, после чего раздался взрыв.


В результате происшествия пострадали не менее 12 человек, 9 из которых были госпитализированы. ​

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#россия
#взрыв
#происшествия
#ракеты
#пво
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Чешская полиция не пустила российскую теннисистку на турнир WTA в Праге
28 июля 2023, 18:17

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Российская теннисистка прилетела в Прагу, чтобы принять участие в турнире Livesport Prague Open по эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако прямо в аэропорту ее завернули полицейские и не разрешили въезд в страну.
Директор турнира Мирослав Малы, комментируя инцидент, рассказал, что россиянка была первой, кто приехал на соревнования. Но поскольку правительство Чехии запретило атлетам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях на территории страны, ей отказали во въезде, передает ТАСС. В настоящее время ее нет на территории Чехии, заключил чиновник.

В прошлом году британские власти также не допустили российских теннисистов к участию в Уимблдоне. Однако WTA и ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) не одобрили такого решения и лишили старейший в мире теннисный турнир большого количества рейтинговых очков. В этом году россияне вновь приняли участие в состязаниях на кортах лондонского лаун-теннисного клуба в нейтральном статусе. Чешские власти пример англичан ничему не научил.

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#россияне
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Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
В Керченском проливе введено ограничение на передвижение гражданских судов
28 июля 2023, 18:08

Фото: iStock/vladj55

Проход всех маломерных судов и плавательных средств в части акватории Керченского пролива запрещен, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Минобороны РФ.
В зону действия ограничения также входят парусные суда, матрасы и иные прогулочные средства. 

Ведомство уточняет, что в акватории Керченского пролива могут бесприпятсвенно осуществлять движение только катера и корабли, принадлежащие ВМФ РФ и войскам Росгвардии. Соответсвующим решением Минобороны РФ, также введен запрет постановки на якорь, добычи ресурсов и проведения любых подводных работ.

Мера введена в целях обеспечения безопасности. 

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#ограничения
#всу
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Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Таганрогу
Минобороны: Киев ударил по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200
28 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/vladj55

В российском оборонном ведомстве сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200.
Сообщается, что ракета была перехвачена российской системой ПВО. Обломки комплекса упали на территории города. 

В ведомстве также заявили, что в результате теракта, совершенного украинскими формированиями, получили травмы местные жители. Несколько зданий оказались повреждены. 

О громких взрывах в Таганроге сообщили местные жители. Ударной волной были выбиты стекла в ближайших домах. На месте взрыва образовалась глубокая воронка, пострадали более 10 человек. 

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События в Нигере позволят наладить сотрудничество с Россией
28 июля 2023, 16:27

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Политтехнолог, африканист Виктор Васильев в беседе с Pravda.Ru сообщил, что переворот в Нигере очень выгоден для России.
По его словам, все ранее происходившие в африканских странах путчи были нацелены на уход от влияния Запада. Нынешняя ситуация не исключение. Она повлечёт за собой развитие отношений Нигера и России, на которое пойдут новые власти страны.

Однако пока ситуация нестабильная. Франция, которая владеет урановой горнодобывающей промышленностью Нигера, всячески будет противостоять установлению в стране новой власти, сообщил Васильев в беседе с Pravda.Ru.

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#франция
#африка
#россия
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РАН: России не нужна помощь КНДР в зоне СВО
28 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ведущий научный сотрудник Центра корейский исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия не нуждается в помощи Северной Кореи в зоне СВО.
Эксперт пояснил, что российские власти не допустят обвинений страны в слабости.

Он уверен, что Россия сумеет сама справиться со всем.

При этом, Ким Ен Ун уточнил в беседе с NEWS.ru, что северокорейских военных стоит пригласить на Армейские международные игры в России, чтобы они познакомились с новейшей военной техникой ВС РФ.

Кроме того, прокомментировал ситуацию и военный аналитик Виктор Сокирко. Он заявил, что вооружение КНДР устаревшее, у них частно встречаются ещё советские образцы вооружения. Именно поэтому страна сама нуждается в помощи России.

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#россия
#кндр
#помощь
#сво
#ран
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Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard
Rheinmetall планирует начать ремонт танков на Украине через несколько недель
28 июля 2023, 15:51

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Глава концерна Армин Паппергер заявил, что ​Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель.
По его словам, в настоящее время проходит обучение военнослужащих ВСУ для производства ремонтных работ танков западного образца. 

Украинцы смогут самостоятельно ремонтировать боевые машины и работы планируется начать в течение нескольких недель. 

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала строительство концерна на территории Украины. Она назвала законной целью российских военнослужащих завод, который будет производить бронетехнику на Украине и ремонтировать ее.

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#танки
#мид
#машины
#всу
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Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США
28 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/donfiore

Африка не поддалась на давление США. Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, последние полтора года Вашингтон угрожал африканским странам за их сотрудничество с Россией. Власти США шантажировали инвестициями, суммами, переводимыми через МВФ и другим.

При этом, африканские власти не сдались и смогли постоять за себя, заявив, что сами решат, с кем им сотрудничать, отметила Захарова в беседе с RT.

Также она упомянула, что там помнят о вкладе Советского союза в развитие в африканских странах промышленности, инфраструктуры и энергетики. А Европа, в свою очередь, не вкладывалась, а только забирала.

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#африка
#россия
#сша
#сотрудничество
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На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют более 900 КОИБов
28 июля 2023, 15:39

Фото: Фотобанк МО

На выборах губернатора Московской области будут применять более 900 КОИБ-2017. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней представляет собой электронную урну со сканером. Он может распознавать и принимать бюллетень с QR-кодом, автоматически подсчитывать голоса избирателей и формировать итоговый протокол.   На тех участках, где будут применяться КОИБы, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Перед этим они пройдут обучение.
 
Выборы в Московской области в 2023 году будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

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В Росатоме оценили обстановку на Запорожской АЭС
Глава Росатома назвал безопасным состояние Запорожской АЭС
28 июля 2023, 15:21

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ЗАЭС в настоящее время в абсолютной безопасности.
Он также выразил уверенность в том, что Росатом совместно с рядом ведомств смогут обеспечить безопасность станции в будущем. Он отметил, что корпорация и сотрудники Минобороны и Росгвардии будут принимать меры для создания безопасных условий на ЗАЭС.

Лихачев подчеркнул, что радиационный фон на станции находится в пределах допустимых значений. 

Ранее, киевский режим распространял информацию о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. Москва, в свою очередь расценивает подобные высказывания, как провокацию и допускает подрыв станции Украиной. 

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