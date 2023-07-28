Путину еще не докладывали об атаке на Таганрог

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину еще не было доложено о взрывах в Таганроге.
Спикер Кремля пояснил, что глава государства в настоящее время находится на саммите Россия-Африка.
Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили две украинские ракеты. В результате отражения атаки противника, обломки одной из ракет упали в городе Таганроге, после чего раздался взрыв.
В результате происшествия пострадали не менее 12 человек, 9 из которых были госпитализированы.
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Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили две украинские ракеты. В результате отражения атаки противника, обломки одной из ракет упали в городе Таганроге, после чего раздался взрыв.
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Анастасия Крестьянова