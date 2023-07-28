Путин оповещен о ракетном обстреле Ростовской области

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Президент России Владимир Путин извещен о произведенном ВСУ ракетном обстреле Ростовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Доложили», — коротко сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Песков также высказал предположение, что западные покровители Украины в очередной раз никак не отреагируют на обстрел. Отвечая на вопрос, давал ли президент какие-либо специальные поручения представителям МЧС, Песков поблагодарил Бога за то, что нет жертв. По крайней мере, по тем сведениям, которые имеются на данный момент.
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Александр Бойцов