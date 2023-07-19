Песков: Путину уже сообщили о возгорании на полигоне в Крыму

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин уже проинформирован о пожаре на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вся информация оперативно докладывается главе государства. При этом Песков положительно оценил работу главы Крыма Сергея Аксёнова, который оперативно отреагировал на возгорание, произошедшее на военном полигоне. На месте происшествия применяются все необходимые меры для ликвидации огня, а также обеспечения безопасности местных жителей.
Напомним, утром, 19 июля, стало известно, что в Кировском районе Крыма горит склад с боеприпасами. В связи с этим временно перекрыта трасса «Таврида». Также проходит эвакуация местных жителей из близлежащих населенных пунктов.
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«Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется», - отметил Песков.
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Элина Позднякова