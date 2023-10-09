Путину вручили высшую награду Чеченской Республики - орден Ахмата-Хаджи Кадырова

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Российскому лидеру Владимиру Путину вручили орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.
«Высшая награда Чеченской Республики - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один - буквально только что была вручена президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Чеченский лидер отметил, что все это время не находилось подходящего повода, чтобы вручить орден главе РФ. Он также заявил, что Владимир Путин внёс «неоценимый вклад» в развитие Республики, и эта награда лишь «скромной благодарностью», которой можно было бы отблагодарить президента от имени всего чеченского народа.
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