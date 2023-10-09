Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путину вручили высшую награду Чеченской Республики - орден Ахмата-Хаджи Кадырова

Путину вручили высшую награду Чеченской Республики - орден Ахмата-Хаджи Кадырова

09 октября 2023, 15:12
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российскому лидеру Владимиру Путину вручили орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

«Высшая награда Чеченской Республики - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один - буквально только что была вручена президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что все это время не находилось подходящего повода, чтобы вручить орден главе РФ. Он также заявил, что Владимир Путин внёс «неоценимый вклад» в развитие Республики, и эта награда лишь «скромной благодарностью», которой можно было бы отблагодарить президента от имени всего чеченского народа.

Читайте также:

Сыну Кадырова присвоили звание «Героя Чечни»

Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации

9 октября в Грозном начнется суд над Журавелем, сжегшим Коран на фоне мечети
#владимир путин
#награда
#указ
#развитие
#лидер
#рф
#рамзан чечня
Читайте нас в
В США рассказали, как Украина может подставить Байдена
Журналист Никсон: США не стоит передавать Украине сто миллиардов долларов
09 октября 2023, 15:07

Фото: iStock/ValleraTo

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов, то президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации. Об этом Никсон сообщил в интервью YouTube-каналу George Galloway.
Никсон подчеркнул, что Украина близка к краху, по этой причине Вашингтону не стоит одобрять такой обширный финансовый пакет помощи. По мнению журналиста, режим Зеленского падет в скором времени.

Никсон добавил, что контрнаступление ВСУ окончательно провалилось, поэтому конфликт на Украине находится «на последнем издыхании».

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона. По словам Борреля, Европейский союз не сможет в краткосрочной перспективе стать для Киева адекватной заменой найти пути выхода из тупика.

Читайте также:

Кулеба предрёк ухудшение отношений Украины с США

Боррель признал неопределенность ситуации с американским финансированием Украины

Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
#сша
#конфликт
#украина
#режим
#ес
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
Al Arabiya: Из Ливана в сторону Израиля выпущено не менее 12 ракет
09 октября 2023, 15:04

Фото: iStock/Alexyz3d

Из южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее 12 ракет, сообщает Al Arabiya.
При этом, кто именно выпустил эти ракеты - на телеканале не уточнили. 

Ранее в израильской армии сообщили, что в Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Читайте также: 

В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте

Обострение на Ближнем Востоке: За что воюют Палестина и Израиль

В израильском Сдероте сотни семей русскоязычных израильтян оказались без еды
#израиль
#армия
#операции
#ракеты
#хамас
Читайте нас в
Медведев предсказал бесконтрольное использование оружия, переданного Украине
09 октября 2023, 14:58

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, где будет использоваться оружие, переданное Украине.
Дмитрий Медведев считает, что оружие, которое было передано Украине, активно применяется в Израиле.
 
«Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках»,- предсказывает Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили.
 
«Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва»,-резюмировал Дмитрий Медведев.
Также в своём Telegram-канале Дмитрий Медведев отметил, что США должны заниматься урегулированием многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной, а не «помогать неонацистам, сталкивая два близких народа» России и Украины.

Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие. Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США.

Читайте также:

Медведев призвал США переключиться с Украины на Израиль

Трамп заявил, что война в Израиле была проплачена рядовыми американцами

В Кремле прокомментировали возможность возвращения россиян из Израиля
#израиль
#украина
#оружие
Читайте нас в
Кулеба предрёк ухудшение отношений Украины с США
Кулеба: Выборы в США могут усложнить их отношениях с Украиной
09 октября 2023, 14:42

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ухудшении отношений США и Украины в связи с приближающимися выборами президента в Соединенных Штатах. Такое заявление глава МИД сделал в интервью для украинской версии журнала Forbes.

«Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех... Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — заявил министр, комментируя временную остановку выделения помощи Украине правительством Америки.
Ранее Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который позволит финансировать работу правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в нем не предусматривается выделение финансов на помощь Украине. По информации телеканала Fox News, США потратили на конфликт на Украине почти 111 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский который может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

#сша
#помощь
#конфликт
#президент
#закон
#мид
#министр
#интервью
#заявление
#байден
#джо байден
Читайте нас в
Обострение на Ближнем Востоке: за что воюют Палестина и Израиль
09 октября 2023, 14:36

Фото: iStock/ffikretow

Конфликт Израиля и Палестины называют самым длительным противостоянием, которое тянется на протяжении 75 лет. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем суть затяжного кризиса и какие события предшествовали эскалации конфликта 7 октября 2023 года.

Конфликт Израиля и Палестины


В 1948 году была провозглашена независимость Израиля. Государство возникло на части территории исторической Палестины. Вскоре после этого события начались военные действия со стороны арабских стран – Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака. Израилю удалось отразить атаку и вооруженный конфликт был прекращен до июня 1967 года. 5 июня 1967 года началась Шестидневная война между Израилем и арабскими государствами: Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром. В результате победы еврейского государства Иерусалим был объединен, а Западный берег реки Иордан и сектора Газа — оккупированы.

Крупномасштабные военные действия разразились между Египтом, Сирией и Израилем 6 октября 1973 года. Арабо-израильский конфликт называют «Войной судного дня». Завершилось противостояние 25 октября, после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с призывом о прекращении военных действий. Октябрьская война привела к самому острому политическому кризису в Израиле.

В 1979 году между Израилем и Египтом был подписан мирный договор, который предусматривал возвращение Израилем Египту Синайского полуострова. Египет признавал Израиль и отказывался от требования создания арабского государства в Палестине.
Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке продолжились. После завершения активной фазы боевых действий наступало затишье, которое вновь прерывалось восстаниями и вооруженными вторжениями.

                                                                                                                 Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В 1987 году произошло первое восстание палестинцев против израильской власти на территориях, завоеванных в ходе Шестидневной войны. Сопровождалось оно продолжительной серией протестов и жестоких беспорядков. Второе восстание палестинцев произошло в 2000 году. С обеих сторон конфликта были значительные потери.  

В 2002 году Россия, США, ЕС и ООН предложили сторонам конфликта план, который назвали «Дорожной картой». Соглашение предусматривало перемирие, возобновление переговоров и создание палестинского независимого государства.

В 2005 году израильская армия была выведена с территории сектора Газа. Власть в регионе перешла к палестинскому движению ХАМАС, которое не признавало право Израиля на существование.  

Самой кровопролитной и масштабной операцией, проведенной Израилем, стала «Нерушимая скала» в 2014 году, целью которой стала борьба с постоянными обстрелами территорий страны силами ХАМАС. В последующие года конфликт периодически обострялся, возобновлялись военные действия.

В 2019 году палестинцы вновь выпустили ракеты по Израилю. В мае 2023 года Израиль провел военную операцию по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад». Такое решение было принято в ответ на обстрел израильских территорий палестинскими боевиками. Конфликт завершился договором о прекращении огня 13 мая при посредничестве Египта.

Следующая эскалация произошла 7 октября 2023 года. Палестинская группировка ХАМАС объявила о начале военной операции и нанесла ракетный удар по территории Израиля. В ответ на действия палестинцев Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.


Почему ХАМАС напал на Израиль 2023


Руководство группировки ХАМАС объявило, что прежде Израиль неоднократно нарушал «красные линии» в святыне Аль-Акса. Армия страны проводила в мечети рейды против укрывшихся там зачинщиков беспорядков. Однако существует еще одна версия эскалации конфликта. Несмотря на неразрешенный территориальный конфликт, который длится на протяжении 75 лет, Израиль усугубил ситуацию, заморозив все переговоры относительно создания государства Палестины. Договоренности были отвергнуты Тель-Авивом, и лидеры ХАМАС поняли, что обстановка в секторе Газа останется неблагополучной, а жители нищего и экономически ослабленного региона будут обречены.


Израиль — Палестина: последние события в зоне конфликта
Израиль — Палестина: последние события в зоне конфликта

США пообещали помощь Израилю


В белом доме сообщили, что Израиль получит от США дополнительную помощь в связи с нападением радикалов.  Издание The New York Times информирует, что об оказании поддержки Израилю заявил американский президент Джо Байден. Однако издание не приводит подробностей и характер помощи не уточняется.


Россия о войне в Израиле


Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает контакт с Израилем и все обстоятельства произошедшего выясняются. Он также отметил, что Москва призывает Тель-Авив к сдержанности.

Конфликт на Ближнем Востоке также прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обвинил в эскалации США и заявил, что подобного события, которое стало итогом затяжного конфликта, стоило ожидать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила «самую серьезную озабоченность» резким обострением ситуации палестино-израильского конфликта и призвала стороны противостояния прекратить огонь и пойти на переговоры.
 

Пострадавшие в Израиле


В результате продолжающихся боевых действия более двух тысяч граждан Израиля пострадали, 700 погибли. Об этом сообщает Минздрав страны. В секторе Газа сообщается о 430 погибших. Более двух тысяч человек ранены, есть пропавшие без вести.

Жириновский про Израиль


Эскалацию конфликта в 2023 году предсказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В одном из интервью политик заявлял, что у Израиля нет будущего и государству не удастся выстоять в военном противостоянии.

«Даже ядерный конфликт может не спасти Израиль», — подчеркивал Жириновский.

По прогнозам политика, в 2024 году о вооруженном конфликте на Украине все забудут, так как «самые страшные события» развернутся на Ближнем Востоке и дело идет к «третьей мировой войне».

Читайте также:

В израильском Сдероте сотни семей русскоязычных израильтян оказались без еды

Гейт: ЛАГ ценит позицию России по палестино-израильскому конфликту

Аналитик Юшков: «Все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана»



 
#сша
#россия
#израиль
#пострадавшие
#военные
#конфликт
#политика
#владимир жириновский
#война
#ракеты
Читайте нас в
В израильском Сдероте сотни семей русскоязычных израильтян оказались без еды
09 октября 2023, 14:35

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В городе Сдерот в блокаде без еды остались 360 русскоязычных израильских семей.
«МК» пишет, что репатриантов никто не эвакуирует. Их призывы о помощи распространяют в социальных сетях.
 
Людям приказано не выходить из домов из-за продолжающейся  перестрелки с бойцами ХАМАСа. 

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

Читайте также:

В Тель-Авиве рядом с аэропортом Бен-Гурион упала ракета

В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы

Кремль назвал точным предсказание Жириновского войны на Ближнем Востоке
#израиль
#семья
#новости
Читайте нас в
В Евросоюзе оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине
В ЕК заявили, что события в Израиле не повлияют на помощь Евросоюза Украине
09 октября 2023, 14:29

Фото: istock / artJazz

События в Израиле не повлияют на помощь Украине от Европейского союза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС», — заявил Мамер.
Представитель Еврокомиссии заверяет, что в этом нет сомнения. При этом Мамер не исключил, что в ходе встречи во вторник, 10 октября, будет подниматься вопрос возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке и влияние на ситуацию вокруг Украины.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 
Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

#помощь
#операция
#армия
#министр
#ес
Читайте нас в
Гейт: ЛАГ ценит позицию России по палестино-израильскому конфликту
09 октября 2023, 14:25

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Лига арабских государств (ЛАГ) ценит российскую позицию по урегулированию палестино-израильскому конфликту, об этом заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт, по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он также напомнил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

«ЛАГ занимает логичную и сбалансированную позицию (по израильско-палестинскому конфликту), которую также заняла и Россия с первых дней конфликта, который в последние дни разгорелся сильнее. Также мы узнали о результатах вчерашних переговоров в СБ ООН. Мы благодарим российскую сторону за ту позицию, которую она занимает по этому вопросу, и ценим ее», - прокомментировал ситуацию Гейт. 

Читайте также: 

Пушков: Важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга

Генсек ЛАГ Абуль Гейт по приглашению Лаврова посетит Москву
#россия
#израиль
#армия
#сергей лавров
#операции
#мид рф
Читайте нас в
В Кремле прокомментировали возможность возвращения россиян из Израиля
Песков заявил, что РФ не угрожает своим гражданам, желающим вернуться из Израиля
09 октября 2023, 14:17

Фото: istock / Diy1

Гражданам России, желающим вернуться из Израиля после обострения палестино-израильского конфликта, государство не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Граждане России живут во многих странах мира. И Россия — это их Родина. Как Родина может угрожать?» — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении россиян из Израиля обратно в Россию.
Песков не стал комментировать уточняющий вопрос про возвращение Анатолия Чубайса или Аркадия Воложа, сказав что речь идет про всех граждан.

Ранее пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что Москва сейчас обеспокоена ситуацией вокруг Израиля и считает, что ее необходимо как можно быстрее вывести в мирное русло.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 
Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

#москва
#россия
#операция
#министр
#дмитрий песков
#государство
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф