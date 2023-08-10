ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

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Средства противовоздушной обороны сбили два дрона: один в Калужской области, а другой рядом с Центральной кольцевой автомобильной дорогой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Примерно в 4 утра системы ПВО обезвредили два беспилотных ударных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Один из них был обнаружен в Калужской области, второй — рядом с ЦКАД», — уточнил Собянин.Информацию подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что дроны были сбиты над Малоярославским и Одинцовским районами. При этом в ведомстве отметили, что инцидент не привел к пострадавшим или материальному ущербу.
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