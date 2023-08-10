ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

В ночь на четверг аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. На данный момент их работа восстановлена, как сообщили в пресс-службах аэропортов, передает РИА Новости.

Минобороны России ранее заявило о предотвращении попыток террористических атак с дронами над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья, инициированных Киевом.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты: один в Калужской области, другой возле ЦКАД. При этом никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.



Артем Кузьмин