Пьяный мужчина угнал автомобиль со спящими детьми в Якутске

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Известно, что мужчина угнал автомобиль с парковки супермаркета на улице Семёна Данилова. В полицию о пропаже транспортного средства обратилась хозяйка после того, как вышла на улицу с покупками.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путём выманенные деньги.
Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена».