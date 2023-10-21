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Пять агентств ООН призвали к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа

21 октября 2023, 23:42
Фото: iStock/IMNATURE

Фото: iStock/IMNATURE

Пять агентств Организации Объединённых Наций в своём совместном заявлении назвали «катастрофической» ситуацию в секторе Газа, и призвали все стороны палестино-израильского конфликта к гуманитарному прекращению огня.
«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания <...>. Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома <...>. Мы призываем к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы <...>. Ситуация [в секторе Газа] катастрофическая», — говорится в совместном заявлении Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О гуманитарной паузе на две недели в зоне конфликта ранее просил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
#израиль
#война
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Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа
Представитель ЦАХАЛ Хагари: Израиль увеличит количество ударов по сектору Газа
21 октября 2023, 21:41

Фото: iStock/e-crow

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

Ранее Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#конфликт
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#страны
#министр
#египет
#минобороны
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Премьер Италии Мелони прибыла в Израиль для встречи с Нетаньяху
21 октября 2023, 21:29

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал с ней встречу за закрытыми дверями в Тель-Авиве. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
В канцелярии отметили, что позже состоится встреча в расширенном составе.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательного согласования стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#конфликт
#армия
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#министр
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#мид рф
#минобороны
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Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений
Минобороны Франции: Париж оформит договор с Ереваном о покупке вооружений ПВО
21 октября 2023, 21:16

Фото: iStock/Diy1

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье, 22 октября, оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО. Об этом сообщает Parisien.
«Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», — пояснил Лекорню.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция. 

Напомним, Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, которые были намечены на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.

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#израиль
#президент
#поставки
#вооружения
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СМИ: визит Макрона в Израиль ожидается во вторник
i24News: Макрон может посетить Израиль во вторник
21 октября 2023, 20:49

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Израиль во вторник, 24 октября. Об этом сообщает телеканал i24News.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#конфликт
#армия
#мид
#министр
#мид рф
#минобороны
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МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту
Богданов: нужно согласовать действия по остановке конфликта Палестины и Израиля
21 октября 2023, 19:48

Фото: iStock/vlad_karavaev

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. Об этом Богданов сообщил на саммите мира в Каире.
Дипломат пояснил, что участникам конфликта нужно отказаться от кровопролития и односторонних шагов. 

Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#конфликт
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В Испании демонстранты захватили отель
21 октября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Waehatman Waedarase

В Испании пропалестинские демонстранты предприняли попытку захватить отель якобы израильтянина.
Пропалестинские демонстранты примерно час занимали отель в Барселоне, который, по предварительной информации, принадлежит бизнесмену из Израиля, пишет  агентство EFE.
 
«Около сотни пропалестинских демонстрантов в субботу около часа занимали отель в центре Барселоны», - сообщает агентство.
Примерно 100 демонстрантов, поддерживающих Палестину, вошли в вестибюль отеля. Участники демонстрации вышли на балконы, сняли флаги разных государств и повесили палестинские.
 
Спустя час люди самостоятельно покинули отель. Информации о задержаниях или ущербе не приводится.

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#палестина
#израиль
#сектор газа
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Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят
Байден: человечеству нужен новый мировой порядок, США его построят
21 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы. Об этом Байден сообщил на предвыборном мероприятии.
«Я думаю, у нас есть возможность… если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше», — подчеркнул американский президент.

По словам Байдена, объединение человечества на новых условиях увеличит мирные перспективы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

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#пожар
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МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
21 октября 2023, 18:08

Фото: iStock/iDymax

Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему предъявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщается, в министерстве чешскому дипломату указали на «неблаговидную роль Праги в украинском конфликте». В ведомстве также напомнили об активной поддержке Киева со стороны Чехии с целью нанести РФ серьезный удар.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что чешские попытки «выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными».

Ранее сообщалось, что в новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны.

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#страны
#чехия
#нато
#рф
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Спикер Армии Израиля Адри рассказал, когда начнётся наземная операция в Газе
В Израиле сообщили о готовности переходить к наземной операции
21 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/e-crow

Наземная операция будет продолжаться без установленного графика.
Военные действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, сообщил РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
 
«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время».
К целям операции относят демонтаж военно-политической системы ХАМАС, ликвидация командиров и лиц, которые ответственны за террористическое нападение 7 октября. При этом вопрос о поставке в сектор Газа гуманитарной помощи решается.
 
По словам Адри, Израиль не исключает освобождение военным путем заложников, которых похитило движение ХАМАС. Кроме граждан Израиля в заложниках есть и граждане 42 государств, в их числе 21 россиянин.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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