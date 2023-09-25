Пять российских бойцов обратили в бегство штурмовое подразделение ВСУ

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил мнение о том, что доллар США применяется как инструмент давления на другие страны. В интервью РИА Новости он высказал прогноз о возможном окончании доминирования доллара и предсказал, что в мировой торговле скоро появится альтернатива.