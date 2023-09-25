Пять российских бойцов обратили в бегство штурмовое подразделение ВСУ

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Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила о том, что подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразило атаку штурмовиков ВСУ. В ведомстве уточнили, что отделению украинских боевиков противостояли всего пять российских бойцов.
В результате короткого, но ожесточенного боя противник отступил, понеся потери. Двое российских бойцов были ранены, но не отступили, не оставили позиций, а продолжали вести прицельный огонь по врагу. За проявленную смелость и героизм все участники схватки представлены к боевым наградам — орденам Мужества. Для командира подразделений с позывным Большой это будет уже вторая награда, первой была медаль «За отвагу».
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Александр Бойцов