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Пять стран могут стать новыми участниками БРИКС, сообщает UOL со ссылкой на документ саммита.
«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран. В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации СМИ, страны были выбраны по географически принципу. Для баланса туда может быть также включена еще одна африканская страна.
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