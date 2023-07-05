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Гидрометцентр сообщил, что радиационный фон на Украине соответствует нормам.
Накануне, киевские власти неоднократно говорили о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Российская сторона называет подобные заявления провокацией и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной.
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