Rafael Online: Первые 85 россиян в пятницу покинут Газу через КПП «Рафах»

Фото: iStock/Borka_Kiss
Первые 85 граждан России, проживавших в секторе Газа, в пятницу, 10 ноября, покинут территорию палестинского анклава через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает Rafael Online со ссылкой на данные списка погранперехода
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявлял, что российское государство готово эвакуировать около 600 своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была шокирована условием, которое поставил посол Израиля. Речь идёт о том, что на согласование списка подлежащих эвакуации из сектора Газа россиян может уйти до двух недель. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в России не понимают, с чем связаны такие длительные сроки и почему при усилиях Москвы эвакуация задерживается.
Читайте также:
МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей
В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа
РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.
Читайте также:
МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей
В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа
РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы
Артем Путинцев