Raiffeisen Bank отложил планы по уходу из РФ

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Raiffeisen Bank International отложил планы по уходу из РФ, так как Австрия намерена сохранить свои давние отношения с Россией.
Ранее, банк планировал уйти с российского рынка в сентябре. Однако, Австрия заявила, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине. Как отмечает издание, присутствие RBI в РФ укрепит двусторонние отношения между странами.
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Анастасия Крестьянова